Три глупых мифа о дорамах, которые «Игра в кальмара» разбивает — как стекло на шестом уровне, только больнее

Любимые «Сваты» снова в эфире: вот где смотреть семейные баталии, от которых и слезы наворачиваются, и живот от смеха болит

«Фишер» оказался вовсе не про маньяка: психолог Пугачева раскрыла скрытый смысл нашумевшего сериала

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской

«Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла