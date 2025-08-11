Любимые «Сваты» снова в эфире: вот где смотреть семейные баталии, от которых и слезы наворачиваются, и живот от смеха болит

Хватит смотреть НТВ: сериал «Опасный» с Пятого канала рвет все рейтинги и дышит «Невскому» в затылок

5 фильмов, которые качали чаще всего в июле: «Балерина» ожидаемо на 1 месте, но есть и сюрпризы

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила

Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости

Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Оранжевый — хит сезона? Когда-нибудь задавали вопрос, почему в «Трех котах» Коржик, Компот и Карамелька выглядят именно так

Эфир из камеры смертников: лучший детектив НТВ со звездой «Невского» вышел еще 7 лет назад — «Первому отделу» такие рейтинги и не снились

Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи