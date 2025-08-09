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Иван Семёнов. Первый поцелуй
Расписание сеансов Иван Семёнов. Первый поцелуй, 2025 в Курске
9 августа 2025
Расписание сеансов Иван Семёнов. Первый поцелуй, 9 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй»?
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20:50
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от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:30
от 290 ₽
17:35
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
11:55
15:25
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
12:40
16:10
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
12:20
15:40
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
11:55
15:25
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
12:20
15:50
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