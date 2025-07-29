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Киноафиша Фильмы Шаман Расписание сеансов Шаман, 2025 в Курске 29 июля 2025

Расписание сеансов Шаман, 29 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Шаман»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:35 от 240 ₽ 21:35 от 290 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:00 от 150 ₽ 21:30 от 180 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:30 от 250 ₽
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