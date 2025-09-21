Этот советский боевик критики оценили выше «Пиратов ХХ века»: не зря собрал 43 миллиона зрителей

Владимиру Машкову — 44, а Александру Голубеву всего 24: сколько лет было актерам «Ликвидации» на момент съемок?

Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?

Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»