Киноафиша Фильмы На высоте страха Расписание сеансов На высоте страха, 2025 в Курске 20 сентября 2025

Расписание сеансов На высоте страха, 20 сентября 2025 в Курске

Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:00 от 270 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
