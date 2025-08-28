Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Высотка 613 Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 2024 в Курске 28 августа 2025

Расписание сеансов Пункт назначения: Высотка 613, 28 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 ср 27 чт 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Высотка 613»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:00 от 260 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных
Почему инвалидка Бывалого из «Операции Ы» имела номер ББТ 75-21? Без бутылки не разобраться — буквально
Хотели бы снова увидеть Серкана и Эду вместе, как в «Постучись в мою дверь»? Объясняем, почему это почти невозможно
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр
От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста
Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает
«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше