Смеяться, переживать и злиться придется одновременно: три новых российских сериала, которые подсаживают с первой серии

Премьеры на ТВ, которые вы посмотрите и не пожалеете: один сериал обогнал «Первый отдел» и вырвался в лидеры

Почему Хищник не сразу убил Датча, а позволил ему спастись? Разгадка этой тайны может быть куда интереснее, чем кажется

«Казалось, что хуже быть не может»: в 4 сезоне «Ведьмака» превратят в мюзикл одну из важнейших книжных сцен — готовы подпевать Геральту?

Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото)

В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости

BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов

Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие»