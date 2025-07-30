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Другой
Расписание сеансов Другой, 2025 в Курске
30 июля 2025
Расписание сеансов Другой, 30 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Другой»?
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20:50
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5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:00
от 340 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:40
от 250 ₽
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