Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Папины дочки. Мама вернулась Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Курске 28 ноября 2025

Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 28 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 чт 27 пт 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Папины дочки. Мама вернулась»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:10 от 440 ₽ 15:00 от 520 ₽ 17:00 от 570 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Ходченкова против Милляра: чья Баба-Яга понравилась зрителям больше – советская или современная?
Сколько сезонов у «Покемона» на самом деле? Цифра уже больше, чем готовы услышать даже фанаты со стажем
Миллионы уже смотрят «Добро пожаловать в Дерри»: в трейлере к 6 серии наконец-то показали человеческое лицо Пеннивайза без грима (фото)
10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»
У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео)
Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали
Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше