Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное

«Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны

Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении

Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею

Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

«Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного

Фраза «И давно тебе 17?» заиграла новыми красками: Паттинсон снова станет Эдвардом в продолжении «Сумерек»