Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Курске 14 ноября 2025

Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 14 ноября 2025 в Курске

Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
16:35
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 16:00
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 16:05
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:45 от 390 ₽ 11:55 от 390 ₽ 12:45 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽ 17:55 от 650 ₽ 20:35 от 570 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:30
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:30
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
10:00 17:10
