Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Папины дочки. Мама вернулась Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Курске 1 ноября 2025

Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 1 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Папины дочки. Мама вернулась»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45 от 240 ₽ 13:40 от 290 ₽ 15:35 от 290 ₽ 17:30 от 340 ₽ 19:25 от 340 ₽ 21:20 от 340 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами
Возраст берет свое: эксперт разобрал, почему ботокс не спас 53-летнюю Кэмерон Диаз, а только подчеркнул усталость
«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние»
Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам
«Игра престолов» в реальной жизни: 5 лучших сериалов всех времен про Древний Рим — каждый заслужил выше 7 баллов
Кристофер Нолан в восторге от этой адаптации научно-фантастического романа — продолжение уже в разработке
Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)
Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)
От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)
Не фильм, а тест Роршаха на 2,5 часа: «Эддингтон» с Паскалем оказался сложным настолько, что его скрытый смысл объяснил сам режиссер
По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше