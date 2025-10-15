Меню
Киноафиша Фильмы Изумительная Мокси Расписание сеансов Изумительная Мокси, 2025 в Курске 15 октября 2025

Расписание сеансов Изумительная Мокси, 15 октября 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:25 от 240 ₽ 15:05 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:40 от 170 ₽ 15:30 от 170 ₽
