Киноафиша
Фильмы
Изумительная Мокси
Расписание сеансов Изумительная Мокси, 2025 в Курске
14 октября 2025
Расписание сеансов Изумительная Мокси, 14 октября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
12
пн
13
вт
14
ср
15
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:25
от 320 ₽
15:05
от 360 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:40
от 170 ₽
15:30
от 170 ₽
