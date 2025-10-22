«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона

После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам

Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры

«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»

«Гони рубль, родственник»: только фанаты «Афони» осилят тест — вспомните, каких цитат не было в фильме

Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?

Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»

Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

Йети и дети: свежая серия «Маши и Медведя» — сплошная отсылка на культовую фантастику нулевых (создатели мульта не скрывают)