«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»

Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

«С бюджетом в три копейки»: в СССР сняли «Аватар» задолго до Кэмерона — а вдохновлялись лучшими работами Спилберга

Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо

«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции

Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»

Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет