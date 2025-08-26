Меню
Киноафиша Фильмы Дети-шпионы Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Курске 26 августа 2025

Расписание сеансов Дети-шпионы, 26 августа 2025 в Курске

Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:55 16:40
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:25 18:15
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30 17:25
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
14:15 18:15
