Киноафиша
Фильмы
Дети-шпионы
Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Курске
23 августа 2025
Расписание сеансов Дети-шпионы, 23 августа 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:25
18:15
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30
17:25
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
17:00
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
14:15
18:15
