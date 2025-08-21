Меню
Фильмы
Дети-шпионы
Расписание сеансов Дети-шпионы, 2025 в Курске
21 августа 2025
Расписание сеансов Дети-шпионы, 21 августа 2025 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:55
16:40
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00
от 230 ₽
14:00
от 250 ₽
16:00
от 250 ₽
18:00
от 250 ₽
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:25
18:15
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
13:30
17:25
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
13:25
17:15
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
14:40
18:40
Создатель «Острых козырьков» вместе с Netflix выпускает новую «бомбу» уже этой осенью: теперь не в Бирмингеме, а в Дублине
Многие слышали, что Миядзаки ненавидит «Властелина колец»: мы разобрались и выяснили, как возник этот фейк
«Беспросветная муть» и «сценарий с пьяных глаз»: зрители не пощадили этот сериал с Колесниковым — рейтинг всего 6 из 10
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
