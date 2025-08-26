Меню
Фильмы
Пушистый форсаж: Гран-при
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 2025 в Курске
26 августа 2025
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 26 августа 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
19
Завтра
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:30
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
11:00
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
10:55
