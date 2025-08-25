Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пушистый форсаж: Гран-при Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 2025 в Курске 25 августа 2025

Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 25 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 19 Завтра 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:30
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 11:00
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 10:55
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Любовница на полставки: какую фатальную ошибку допустила Надя Шевелева в «Иронии судьбы»
Создатель «Острых козырьков» вместе с Netflix выпускает новую «бомбу» уже этой осенью: теперь не в Бирмингеме, а в Дублине
Почему в «Атаке титанов» три смерти похожи как близнецы — и что это значит для Жана, Райнера и Флока
«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше