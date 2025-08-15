Меню
Фильмы
Пушистый форсаж: Гран-при
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 2025 в Курске
15 августа 2025
Расписание сеансов Пушистый форсаж: Гран-при, 15 августа 2025 в Курске
О мультфильме
Вся информация о мультфильме
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
12:00
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10
от 380 ₽
12:20
от 450 ₽
14:30
от 450 ₽
17:45
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:10
от 230 ₽
14:20
от 250 ₽
16:30
от 250 ₽
18:40
от 260 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45
12:40
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:30
12:30
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:50
от 390 ₽
14:05
от 450 ₽
18:55
от 500 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
12:00
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
12:00
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
10:30
12:30
