Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным»

Настоящим спасением 4 сезона «Ведьмака» стал Лео Бонарт: что это за монстр, ломающий кости с улыбкой?

Раскрываем даты и подробности: когда зрители увидят новые сезоны «Трассы», «Черного солнца» и других детективных сериалов из России

Темнокожий Снейп, Волдеморт-женщина, что дальше? В «Гарри Поттере» от НВО появится герой, которого не было в книгах и близко

«Зал был полный»: новый лидер проката наступает на пятки «Августу» и «Горынычу» – рекордные 500 млн за 5 дней

До «Тоторо» и «Принцессы Мононоке»: с этой картины началась любовь к аниме в СССР — крутили в кино еще в конце 60-х

Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой

«Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу…»: только фанаты «Кин-дза-дза!» продолжат 5 цитат из фильма (тест)