Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу

Не просто супергерои, а люди со своими слабостями и демонами: 5 сериалов Marvel с высокими рейтингами

Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2

Наверняка ж соскучились по лету: угадайте 5/5 советских фильмов по самому жаркому наряду (сложный тест для тех, кто хочет в отпуск)

«Идиот, тьфу!»: эту реплику Папанова из «Бриллиантовой руки» обожают многие – а вы знали, кому на самом деле актер такое сказал?

«Первая серия была сенсационной!»: этот сериал HBO за 3 дня собрал 5,7 млн просмотров – больше смогли лишь «Одни из нас» и «Дом дракона»

Шел по Берну – попал в Москву: зрители «17 мгновений весны» годами не замечали ляп с «приветом» из СССР – да и сам шпион бровью не повел

Здесь и виды Альбукерке, и Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу» — все же сходится: автор «Во все тяжкие» долго хранил секрет про свой новый сериал

Свинья устроила лесной «Форсаж»: 157 серию «Маши и Медведя» зря скрывали от зрителей — за месяц собрала 9 500 000 просмотров

Засмотрели фильмы СССР до дыр? Тогда тест для вас – вспомните 5 культовых лент по шторам