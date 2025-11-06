Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Разрушитель миров Расписание сеансов Разрушитель миров, 2025 в Курске

Расписание сеансов Разрушитель миров, 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 6 пт 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Разрушитель миров»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00 от 260 ₽ 20:40 от 270 ₽
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Брат навсегда
Брат навсегда
2025, Россия, документальный
Когда в сериале «Сверхъестественное» появился Кастиэль: фанаты до сих пор помнят его первую фразу
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись
«Подобное впервые вижу»: иностранка посмотрела советский «Остров сокровищ» и не поняла, почему в России мульт показывают детям
Сладкоежки, тест для вас: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с шоколадом и конфетами
Последнее желание: перед смертью Хюррем умоляла Сюмбюля-агу лишь об одном - не догадаетесь, чего не было у султанши
«Посмертие или параллельный мир»: называем главное отличие «Алисы» от «Горыныча» – теперь точно не ошибетесь, на что идти в кино
Здесь и виды Альбукерке, и Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу» — все же сходится: автор «Во все тяжкие» долго хранил секрет про свой новый сериал
Грабители-пенсионеры: «14 друзей Оушена» будут копией культовой комедии 70-х – уже известно, когда ждать сиквел
Засмотрели фильмы СССР до дыр? Тогда тест для вас – вспомните 5 культовых лент по шторам
Наверняка ж соскучились по лету: угадайте 5/5 советских фильмов по самому жаркому наряду (сложный тест для тех, кто хочет в отпуск)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше