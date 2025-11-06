Меню
Фильмы
Разрушитель миров
Расписание сеансов Разрушитель миров, 2025 в Курске
Расписание сеансов Разрушитель миров, 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
чт
6
пт
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Разрушитель миров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:00
от 260 ₽
20:40
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Брат навсегда
Отзывы
2025, Россия, документальный
