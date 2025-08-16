Три «Золотые малины» и только 9% на RT: Эдди Мерфи обожает фильм, который называют худшим в его карьере

«Ветер крепчает» и катастрофа, изменившая Японию: каким было Великое землетрясение Канто в реальности

«Морозко» – «Джек Фрост»? Вы совсем, что ли? Под какими названиями в США знают советские фильмы

Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

Что скрывает Пин? Немецкий акцент героя «Смешариков» навел на мрачные мысли — безумная теория зашла слишком далеко

В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

Депп вернется в «Пиратов...», лишь если ему понравится сценарий: ИИ предложил 3 сюжета, от которых Джек Воробей не сможет отказаться

Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл