«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ

Так погиб Шилов в 11 сезоне «Ментовских войн» или нет? Расставим все точки над «i»

Ждали с попкорном — теперь можно с пледом: «Мир Юрского периода: Возрождение» добрался до цифры — вот где его смотреть

«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги

«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем