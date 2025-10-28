Меню
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 28 октября 2025 в Курске

Сегодня 24 Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
14:20 от 210 ₽
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
2025, США, ужасы
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
