«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»

Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье

Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки

5 безупречных от начала и до конца фэнтези-сериалов: у них нет «того самого плохого сезона» — в отличие от «Игры престолов» и «Сверхъестественного»

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции

Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»

Netflix работает в поте лица: «Сумерки» возвращаются с новой историей — и премьера уже не за горами

Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»