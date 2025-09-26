Меню
Киноафиша
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске
26 сентября 2025
26 сентября 2025
О мультфильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 330 ₽
12:40
от 350 ₽
15:40
от 350 ₽
18:40
от 360 ₽
21:50
от 360 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:50
от 390 ₽
13:50
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
19:50
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок
