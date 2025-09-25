«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными

Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин

В лидерах не только «Клюквенный щербет»: из-за этих турдизи зрители потеряли покой – в списке новинки и давние хиты

$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?

Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо

От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года

Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии

Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»

Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России

Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал