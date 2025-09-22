Меню
Киноафиша
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске
22 сентября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 22 сентября 2025 в Курске
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
13:40
от 360 ₽
18:40
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 250 ₽
12:40
от 270 ₽
15:40
от 270 ₽
18:50
от 280 ₽
22:00
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:40
от 400 ₽
16:45
от 400 ₽
19:45
от 450 ₽
22:45
от 450 ₽
