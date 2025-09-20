Меню
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске
20 сентября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 20 сентября 2025 в Курске
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00
от 340 ₽
13:00
от 360 ₽
16:00
от 360 ₽
19:00
от 370 ₽
22:00
от 370 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:35
от 450 ₽
15:30
от 450 ₽
18:25
от 500 ₽
21:20
от 500 ₽
