Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске
18 сентября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 18 сентября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00
от 330 ₽
13:00
от 350 ₽
16:00
от 350 ₽
19:00
от 360 ₽
22:00
от 360 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:35
от 400 ₽
15:30
от 400 ₽
18:25
от 450 ₽
21:20
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Не соседи и не возраст: мрачная теория фанатов объясняет, почему Бильбо на самом деле хотел уйти из Шира
2 часа 18 минут путаницы и 741 миллион долларов сборов: почему самая кассовая «Перезагрузка» утянула «Матрицу» на дно — все сломалось
Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма
Белла, Эдвард… и Рональд? В именах героев «Сумерек» есть тайный смысл — и это многое объясняет
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился
«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667