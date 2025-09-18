Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске 18 сентября 2025

Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 18 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 330 ₽ 13:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 19:00 от 360 ₽ 22:00 от 360 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:35 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 18:25 от 450 ₽ 21:20 от 450 ₽
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Не соседи и не возраст: мрачная теория фанатов объясняет, почему Бильбо на самом деле хотел уйти из Шира
2 часа 18 минут путаницы и 741 миллион долларов сборов: почему самая кассовая «Перезагрузка» утянула «Матрицу» на дно — все сломалось
Где логика? Нейросеть прошерстила всю франшизу «Чужой» — и раскопала сюжетные дыры, над которыми зрители ломают голову 40 лет
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма
Белла, Эдвард… и Рональд? В именах героев «Сумерек» есть тайный смысл — и это многое объясняет
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился
«Не пугалка и не чернуха»: новый сериал с Устюговым врывается на экраны — полное погружение в СССР конца 70-х
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше