Киноафиша Фильмы Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске

Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Курске

Вся информация о мультфильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 330 ₽ 13:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 19:00 от 360 ₽ 22:00 от 360 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:35 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 18:25 от 450 ₽ 21:20 от 450 ₽
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
