«Включил случайно — и подсел»: запишите в календарь даты выхода 8, 9 и 10 серий «Баранкиных и камней силы»

19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас

Круче только яйца: когда выходят новые серии «Дома Гиннесса» и почему драма от автора «Острых козырьков» — лучший подарок этой осени

Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше

«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма

«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает

Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился

Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)

«Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест)