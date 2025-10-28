Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверопоезд Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске 28 октября 2025

Расписание сеансов Зверопоезд, 28 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45 от 290 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал
Фильмы оставили только поцелуи: в книге Гарри Поттер бросает Джинни в самый ответственный момент — и не просто так
«Она хотела, чтобы страна изменилась»: вот кто стал прототипом Ариадны из «Хроник русской революции» — Высоцкой не позавидуешь
«У нас что ни гроб, то огурчик»: только знатоки кино СССР вспомнят фильмы с Вициным по 7 цитатам (тест)
Пересильд вернулась с орбиты с миллионами, но без главной награды: награждение за «Вызов» саботировали космонавты
Приглушаем свет и достаем тыкву: составили маршрут из 5 фильмов Бертона для тех, кто хочет создать настроение на Хэллоуин
«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение
«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн
Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше