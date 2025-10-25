«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события

«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы

Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать

Фильмы оставили только поцелуи: в книге Гарри Поттер бросает Джинни в самый ответственный момент — и не просто так

«Она хотела, чтобы страна изменилась»: вот кто стал прототипом Ариадны из «Хроник русской революции» — Высоцкой не позавидуешь

«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»

Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)

Чеширский Кот или Безумный Шляпник? Узнайте, кто вы из «Алисы в Стране чудес» (гороскоп-тест)

«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн

«У нас что ни гроб, то огурчик»: только знатоки кино СССР вспомнят фильмы с Вициным по 7 цитатам (тест)