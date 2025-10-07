Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»

У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео)

Стал похож на брутального дровосека: как сейчас выглядит Мехмед из «Великолепного века» — весь гарем бы пал к его ногам (фото)

Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам

«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова

«И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву?

«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде

После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети

Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры

В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)