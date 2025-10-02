Меню
Зверопоезд
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске
2 октября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 2 октября 2025 в Курске
О мультфильме
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:00
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
15:00
от 360 ₽
16:50
от 360 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
17:40
от 250 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
17:00
от 520 ₽
