Киноафиша Фильмы Зверопоезд Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске 2 октября 2025

Расписание сеансов Зверопоезд, 2 октября 2025 в Курске

Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:00 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
15:00 от 360 ₽ 16:50 от 360 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
17:40 от 250 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
17:00 от 520 ₽
