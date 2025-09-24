Меню
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске
24 сентября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 24 сентября 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45
от 290 ₽
16:10
от 340 ₽
19:35
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
от 110 ₽
11:45
от 110 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
10:45
12:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
от 200 ₽
10:45
от 200 ₽
12:30
от 220 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
11:45
