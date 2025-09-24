Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Зверопоезд Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске 24 сентября 2025

Расписание сеансов Зверопоезд, 24 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45 от 290 ₽ 16:10 от 340 ₽ 19:35 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 110 ₽ 11:45 от 110 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 10:45 12:35
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 10:45 от 200 ₽ 12:30 от 220 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 11:45
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно
Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?
А ведь Володя из «Бриллиантовой руки» был с подвохом: кто сыграл милиционера с фразой «Семен Семеныч!» и как сложилась его судьба
Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет
Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»
Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет
От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все
Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)
4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше