Киноафиша Фильмы Зверопоезд Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске 23 сентября 2025

Расписание сеансов Зверопоезд, 23 сентября 2025 в Курске

Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45 от 240 ₽ 16:10 от 290 ₽ 19:35 от 290 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00 от 110 ₽ 11:45 от 110 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 10:45 12:35
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 от 200 ₽ 10:45 от 200 ₽ 12:30 от 220 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 11:45
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
