Киноафиша
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске
20 сентября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 20 сентября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45
от 290 ₽
16:10
от 340 ₽
19:35
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
от 110 ₽
11:45
от 110 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 240 ₽
17:40
от 260 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
10:45
12:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
от 220 ₽
10:45
от 220 ₽
12:30
от 240 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:40
от 390 ₽
12:30
от 450 ₽
14:30
от 450 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
11:45
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
11:45
