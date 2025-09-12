Меню
Фильмы
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Курске
12 сентября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 12 сентября 2025 в Курске
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15
от 240 ₽
14:40
от 290 ₽
18:05
от 340 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:50
от 150 ₽
17:20
от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:35
от 320 ₽
12:25
от 360 ₽
14:20
от 360 ₽
16:10
от 360 ₽
18:05
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 230 ₽
11:40
от 250 ₽
15:40
от 250 ₽
17:40
от 250 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45
14:30
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:55
от 200 ₽
14:35
от 220 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:15
от 390 ₽
13:05
от 450 ₽
15:00
от 450 ₽
16:55
от 450 ₽
18:50
от 500 ₽
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
14:50
от 150 ₽
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
