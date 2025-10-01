Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мокрячок Попай
Расписание сеансов Мокрячок Попай, 2025 в Курске
1 октября 2025
Расписание сеансов Мокрячок Попай, 1 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мокрячок Попай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:30
от 240 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:00
от 170 ₽
22:00
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667