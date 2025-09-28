Меню
Киноафиша Фильмы Мокрячок Попай Расписание сеансов Мокрячок Попай, 2025 в Курске 28 сентября 2025

Расписание сеансов Мокрячок Попай, 28 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Мокрячок Попай»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:30 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:00 от 260 ₽ 22:00 от 270 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
