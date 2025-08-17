«Морозко» – «Джек Фрост»? Вы совсем, что ли? Под какими названиями в США знают советские фильмы

После «Звездных войн» он был на пике славы, но потом снялся не в том фильме: куда исчез Энакин Скайуокер

Чехи, сербы и один бельгиец: в этих 5 фильмах «плохих русских» играли актеры совсем из других стран

В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом

Что скрывает Пин? Немецкий акцент героя «Смешариков» навел на мрачные мысли — безумная теория зашла слишком далеко

А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли

«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал