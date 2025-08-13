Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Заклятие монахини
Расписание сеансов Заклятие монахини, 2024 в Курске
13 августа 2025
Расписание сеансов Заклятие монахини, 13 августа 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вс
10
пн
11
вт
12
ср
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие монахини»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:20
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой
Думал, что контролирует всех — а не заметил самого хитрого: как Снегг обвел Волдеморта вокруг пальца, и почему Темный лорд ничего не понял
Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667