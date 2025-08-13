Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Заклятие монахини Расписание сеансов Заклятие монахини, 2024 в Курске 13 августа 2025

Расписание сеансов Заклятие монахини, 13 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вс 10 пн 11 вт 12 ср 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие монахини»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:20 от 250 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой
Думал, что контролирует всех — а не заметил самого хитрого: как Снегг обвел Волдеморта вокруг пальца, и почему Темный лорд ничего не понял
Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше