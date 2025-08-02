В каноне этого не было, но сработало идеально: как черная рукоять меча стала лучшей задумкой «Колец власти»

Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

Она могла продать «Сердце океана» за миллионы долларов, но не сделала этого: так почему Роза оставила камень у себя?

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли