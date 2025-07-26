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Заклятие монахини
Расписание сеансов Заклятие монахини, 2024 в Курске
26 июля 2025
Расписание сеансов Заклятие монахини, 26 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Заклятие монахини»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:50
от 550 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40
от 240 ₽
19:40
от 270 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:10
от 570 ₽
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